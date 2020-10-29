لقاء الخميسي تبرز أنوثتها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

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تألقت الفنانة لقاء الخميسي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت أيضا على التألق في الخمس أيام الماضية من المهرجان.



وأبرز فستان لقاء الخميسي أنوثتها حيث ظهر بتصميم أنيق ويظهر ملامح جسدها وقصير حيث وصل فوق الركبة.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.