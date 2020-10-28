رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: "تعامل الحكومة البريطانية مع الأندية ظالم"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ريك باري، اليوم الأربعاء، إن "الأندية في أفضل الأحوال يتم تجاهلها، وفي الأسوأ باتت ضحية للحكومة البريطانية خلال جائحة كوفيد-19".


وأرسل باري هذه التعليقات في خطاب إلى أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، وأرسل نسخة منه إلى 72 نادياً يمثلون كافة أعضاء رابطة الأندية الإنجليزية التي تشمل الدرجات الثلاث بعد الدوري الممتاز، وكان أول من نشر هذه الرسالة صحيفة تايمز اليوم.


ووصف باري الأندية الإنجليزية بأنها على حافة الانهيار المالي، وقال إن "الجماهير العاشقة لكرة القدم ستحكم على الحكومة على أساس عدد الأندية التي ستنجو بعد هدوء الأوضاع عقب الجائحة".


وكتب باري في رسالته "لسبب ما، يُنظر إلى كرة القدم على أنها قضية لا تستحق ويتم تجاهلنا في أفضل الأحوال من حكومة لا تفهم رياضتنا الوطنية وفي أسوأ الظروف نقع ضحية لها".


وقالت رابطة الدوري إنها بحاجة إلى 250 مليون جنيه استرليني (326 مليون دولاراً) إذا أرادت أنديتها البقاء في موسم لا تحضر فيه الجماهير للملاعب لمشاهدة المباريات، لكن الحكومة تصر حتى الآن على أن الدوري الممتاز سيساعد الرابطة.


وأضاف الخطاب "من الواضح أن أندية الدوري الممتاز تشعر أيضا بتأثير الجائحة، ولا سيما خسارة إيرادات المباريات وربما لا تكون في وضع يمكنها من توفير مستوى الدعم المطلوب.


"لذلك يقع على عاتق الحكومة معالجة الأمر لأنها تمنع الجماهير من حضور المباريات وليس الدوري الممتاز".


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