نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

عاد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المارد الأحمر في التوقيع مع أسامه جلال مدافع فريق إنبي، لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد، خاصةً مع كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين في هذا المركز.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات أيضًا مع جلال لخطفه من أنياب القلعة الحمراء، واستمرت المفاوضات بكثافة خلال الساعات الماضية، قبل أن يتراجع اللاعب من استكمالها بعد علمه بتجديد المارد الأحمر رغبته في التعاقد معه.

ومن المنتظر أن يخاطب الأهلي نظيره البترولي، من أجل رفع القيمة المادية للتعاقد مع اللاعب، خاصةً بعد رفض النادي أكثر من عرض في وقت سابق.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.