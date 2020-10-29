طارق شوقي: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية في هذه الحالة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أى قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس.

وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أنه سيتم تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية حال عدم دفع المصروفات في نوفمبر.

وأشار إلى أننا سنعمل على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس لافتا إلى أننا نناقش كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك.

وأشار إلى أنه سيكون هناك إجراءات صارمة ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع العاملين في الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط.

وكانت سيطرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بشأن واقعة الطالبة سلمى التي تعرضت لـ"التذنيب" أمام مدرسة لعد سدادها المصروفات الدراسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرارات هامة لعدم تكرار الواقعة مرة آخرى.

وعلى الفور اتخذت وزارة التربية والتعليم قراران، حيث كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم التحقيق فى واقعة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولى الأمر فى سداد باقى المصروفات الدراسية، للتأكد من صحتها، مؤكدا أنه ليس من حق المدرسة منع أى طالب من دخول المدرسة وهناك تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب وتسليم الكتب بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

كما قررت الوزارة وضع ضوابط تحكم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة فى حالة عدم دفع المصروفات الدراسية للحفاظ على حقوق الطرفين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الضوابط قريبا.

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