جامعة الحدود الشمالية تستضيف ورشة عمل "حماية المال العام"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
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تحت رعاية رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، استضافت الجامعة ورشة عمل حماية المال العام بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) وذلك ضمن مبادرة وطننا أمانة ( المرحلة الثانية) والتي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحت شعار ( نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة) وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي بتمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء ١١/ ٣/ ١٤٤٢هـ ، الموافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، حيث أدار الورشة المهندس سلمان بن ركاد العنزي من منسوبي جامعة الحدود الشمالية، وحاضر فيها كل من: المشرف العام على برنامج وطننا أمانة الأستاذ بدر بن عائض الشهراني، والأستاذ سعد العثمان، من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحضرها عدد من مدراء العموم وممثلي الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية.

وقد افتتح معالي  رئيس الجامعة، ومعالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، فعاليات الورشة التي هدفت إلى التوعية بمفهوم المال العام والأنظمة ذات العلاقة، ومناقشة عدد من المحاور كالتعرف على مفهوم حماية المال العام، ومناقشة الأنظمة والآليات المتعلقة بحماية المال العام، والاعتداء على أراضي الدولة، وأساليب الرقابة على المال العام، ونظام مباشرة الأموال العامة، كما استعرض الحضور صوراً وحالات عملية لقضايا الاعتداء على المال العام.

بعد ذلك فتح باب الحوار والمناقشة بين الحضور حيث أجاب المحاضران عن أسئلة ومداخلات الحضور التي دارت حول ما جاء في الورشة من محاور تناولت المفاهيم والوسائل المتعلقة بكيفة حماية المال العام.

وفي ختام الورشة  شكر معالي رئيس الجامعة كل من أسهم في إنجاح فعاليات الورشة، مؤكداً على عزم الجامعة في المضي قدماً في توجهاتها المنبثقة من خطة الجامعة الإستراتيجية الجديدة ٢٠٢٠-٢٠٢٥م وما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تسعى لتحقيقه من غايات وأهداف تتضمن ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتفعيل نظام المساءلة والمتابعة والرقابة المالية، باستخدام أحدث التقنيات والبرامج المحوسبة، وتوجيه الإنفاق إلى أولويات التحسين والتطوير الأكاديمي وتعزيز مكانة وسمعة الجامعة العلمية وتوطين وسعودة الوظائف بنسب مرتفعة وحماية المال العام.

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