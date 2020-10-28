البورصة الأمريكية تواصل التهاوي بالختام.. و"داو" يسجل أكبر خسائر يومية

واصلت البورصة الأمريكية التهاوي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء ، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 940 نقطة مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ يونيو، مع زيادة إصابات كورونا





ويأتي هبوط "وول ستريت" مع خسائر الأسواق العالمية وسط مخاوف بأن تؤدي زيادة إصابات كورونا إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي الذي يكافح بالفعل.





وأظهرت البيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" أن حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت بمتوسط قياسي بلغ 71.8 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي،





هذا بالإضافة إلى زيادة قياسية في الإصابات في عدة دول أوروبية أجبرتها على تشديد قيود الإغلاق حيث قررت ألمانيا إغلاق المطاعم والأماكن الترفيهية لمدة، كما أعلنت فرنسا الإغلاق الوطني حتى بداية ديسمبر/كانون الأول.





ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة "بوينج" تسجيل خسائر بأقل من التوقعات مع تراجع الإيرادات بنسبة 29 بالمائة، في حين تجاوز نتائج أعمال "مايكروسوفت" الفصلية تقديرات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.4 بالمائة أو ما يعادل943 نقطة ليصل إلى 26519.9 نقطة.





كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.5 بالمائة مسجلاً مستوى 3271 نقطة، وتراجع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 3.7 بالمائة إلى 11004.8 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.45.