جميلة عوض بإطلالة مثيرة تجذب الجميع على الريد كاربت بالجونة

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تألقت الفنانة جميلة عوض في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بجمبسوت بينك قصير ومتألق حيث أشعلت به المهرجان.



وظهرت "عوض" في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بالجمبسوت البينك المفتوح من ناحية الصدر وميك أب الهادئ وشعر منسدل على ظهرها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.