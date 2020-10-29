السفارة الفرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير سخر من ماكرون (فيديو)

عرضت قناة الغد تقريرا مصورا ترصد فيه رد فعل السفارة الفرنسية في موريتانيا ضد رسام كاريكاتير موريتاني سخر من الرئيس الفرنسي.





وأضاف التقرير، أنّ السفارة الفرنسية في موريتانيا، أنهت عقد عمل يربطها برسام الكاريكاتير الموريتاني البارز خالد ولد مولاي إدريس، بحجة الإساءة لرموز الجمهورية الفرنسية بعد نشره رسوما تسخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وجاءت رسوم إدريس في إطار الرد على هجوم ماكرون على الإسلام وإصراره على الدفاع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.





وأثار قرار السفارة الفرنسية غضب واستياء الشعب الموريتاني، معتبرين ذلك تناقضًا للطرح الفرنسي المطالب بحرية التعبير وحق الاختلاف.



