ليفربول ينافس كبار أوروبا على موهبة مميزة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية سويدية أن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع الآيسلندي إسحاق بيرجمان يوهانسون نجم خط وسط فريق أي إف كيه نوركوبينج السويدي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة Expressen السويدية بأن ليفربول اقتحم سباق التعاقد على النجم الأيسلندي الشاب البالغ من العمر 17 عامًا.

وأكدت الصحيفة السويدية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي يراقبان أيضًا النجم الأيسلندي الشاب الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة السويدية أن يوهانسون يستطيع اللعب على الأجنحة بالإضافة إلى خط الوسط وخاض مع أي إف كيه نوركوبينج 27 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين.

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