هيلاري كلينتون: سأصوت لـ "بايدن" في الانتخابات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:59 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
وكالات
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أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء، أنها واحدة من 538 ناخبا في الهيئة الانتخابية، وأنها ستصوت لجو بايدن وكامالا هاريس.

 

وقالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2016: "أنا ناخب في نيويورك، أنا متأكدة من أنني سأصوت لجو وكامالا في نيويورك. هذا مثير للغاية".

 

كما أعربت عن قلقلها من عدم التوصل إلى نتيجة نهائية لانتخابات 2020 "لبضعة أيام، إن لم يكن أكثر".

 

ولفتت كلينتون إلى أنها خططت للتصويت شخصيا مبكرا في الانتخابات المقبلة، لكنها قالت إن طوابير الانتظار استمرت عدة ساعات.

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