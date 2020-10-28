بفستان مفتوح.. شقيقة محمد سامي على الريد كاربت بالجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت شقيقة المخرج محمد سامي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة حيث جذبت إليها الجماهير.

وظهرت شقيقة المخرج محمد سامي بفستان أحمر مفتوح من ناحية الصدر واعتمدت على تسريحة الشعر الإنسيابي وميك أب صاخب.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بفستان مفتوح.. شقيقة محمد سامي على الريد كاربت بالجونة
بفستان مفتوح.. شقيقة محمد سامي على الريد كاربت بالجونة
بفستان مفتوح.. شقيقة محمد سامي على الريد كاربت بالجونة
بفستان مفتوح.. شقيقة محمد سامي على الريد كاربت بالجونة

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