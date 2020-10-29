أستاذ اقتصاديات صحة: زيادة عدد الإصابات بكورونا في مصر قريبًا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
إسلام عنان
إسلام عنان
شيماء حسن
Advertisements
توقع إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، زيادة عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما في ظل تزايد أعداد المصابين حول العالم. 

وقال "عنان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن العالم حاليًا مقسم إلى أربع أقسام بالنسبة لإصابات كورونا تبدأ من آسيا التي ارتفعت بها الأعداد ولكنها سيطرت عليها ثم أوروبا التي تحولت إلى بؤرة وبعدها أمريكا ثم الشرق الأوسط.

وأضاف "الملاحظ عالميًا أن الأرقام تتزايد بصورة كبيرة، والأرقام تضاعف في فرنسا على سبيل المثال 6 أضعاف ما كانت عليه في الذروة الأولى، والفيروس لم تقل شراسته، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديلًا عن غلق الاقتصاد، وتفعيل الغرامات حتى نتجنب سيناريوهات ما يحدث في أوروبا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ 34 دقيقة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ وبائيات يكشف موعد انتهاء الموجة الأولى من كورونا (فيديو)

أستاذ أوبئة: انتهاء الموجة الأول من كورونا في أغسطس.. بشرط

أستاذ أوبئة يكشف الموعد المتوقع للموجة الثانية من كورونا

أستاذ فيروسات: الصين منبع الأوبئة منذ العصور الوسطى.. لهذه الأسباب

لجنة مكافحته: كورونا متواجد منذ 56 عاما.. ولا دليل على تصنيعه

طبيب: لم نصل لمناعة القطيع حتى الآن.. وفيروس كورونا لم تقل شراسته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

11:30 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه