بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الفنانة أمينة خليل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غريبة حيث آثارت الجدل من خلالها بسبب تعجب الجميع من فستانها.

وكان فستان "خليل" في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي به ثلاث ألوان أسود وأبيض وأخضر.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة
بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة
بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة
بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف أبي

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

يسرا ومنة شلبي وإنجي علاء يجتمعن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

"بفستان غريب"..زينب غريب في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

عائشة بن أحمد تثير الجدل بفستان شفاف وبرقصة مع ريم مصطفى

أمينة خليل بفستان كاب في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بفستان أحمر قصير..ريا أبي راشد تشعل ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

علا رشدي مع زوجها بفستان غريب في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

11:30 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه