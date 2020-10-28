بفستان غريب.. أمينة خليل تثير الجدل في سادس آيام مهرجان الجونة

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ظهرت الفنانة أمينة خليل في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غريبة حيث آثارت الجدل من خلالها بسبب تعجب الجميع من فستانها.



وكان فستان "خليل" في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي به ثلاث ألوان أسود وأبيض وأخضر.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.