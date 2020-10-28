محمد ثروت: أول مرة أشارك فى مهرجان الجونة السينمائي

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أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركته الأولى له في مهرجان الجونة، لكونها أتاحت له أن يشاهد الفن في الثقافات المختلفة، مشيدا بالتنظيم الجيد من قبل إدارة المهرجان، والالتزام الكبير بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء إن مهرجان الجونه وجهة مشرفة جدا، مشيرا إلى أن الأفلام المشاركة في المهرجان تم اختيارها بعناية كبير.



وأضاف: "مبروك للكل على التكريم خلال المهرجان، ومبروك علينا النجوم الكبار زي الفنانة يسرا والفنان خالد الصاوي، الناس بكت خلال تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، والواحد يبقى فخور أن فى حد من الممثلين المصريين بيوصلوا للسينما العالمية، مضيفا: "بالنسبة لفساتين الجونة فهى ملعلطة".

