فرض حظر التجول في فيلادلفيا مع تصاعد الاحتجاجات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

 

وقال مكتب رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التي شابت ليلتين من الاحتجاجات على مقتل رجل من أصول إفريقية برصاص الشرطة.

 

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاما)، الذي كان مسلحا بسكين ووصفه أقاربه بأنه يعاني من انهيار نفسي.

 

وطالب مئات المتظاهرين بالعدالة العرقية، ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة ليلة الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، فيما أصبحت فيلادلفيا أحدث بؤرة ساخنة في الولايات المتحدة على خلفية قضايا العرق واستخدام الشرطة للقوة قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية.

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