بحلوى المواد وكيل وزارة الصحة يهنئ المرضى والعاملين بالمستشفى الغردقة العام بالمولد النبوي الشريف (صور)

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تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام يرافقة مدير المستشفى الدكتور جمال المغربي ومدير أدارة المستشفيات الدكتور عمرو عادل لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية.



وهنئ وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالمستشفى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وفى لفته إنسانية يسودها الحب قام بتوزيع حلوى المولد على مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.



وقدم لهم تحيات وتهنئة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لجميع أفراد الطاقم الطبي ومدى تقديرهم جميعا لكافة الجهود والتضحيات التي يبذلونها فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خلال جولته التفقدية أن هناك متابعة مستمرة لجميع متطلبات العمل بالمستشفى.