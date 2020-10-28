محافظ المنيا يوافق على النزول بسن القبول بعدد من المدارس
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:33 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بسن القبول ثلاثة أشهر عن سن الالزام بعدد من مدارس التعليم الابتدائي بـ 4 مراكز بنطاق المحافظة، للعام الدراسي 2020 - 2021، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.
أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تخفيض سن القبول بفصول بمدارس التعليم الابتدائي بمراكز (العدوة – المنيا – بني مزار – ملوي)، شملت مدارس بعزافه الابتدائية – الاقدام 5 تعليم أساسي – على تاج الدين الابتدائية بمركز العدوة، الشهيد محمد صادق الابتدائية – عزبه تادرس الابتدائية – البهنسا الجديدة الابتدائية بمركز بني مزار، الامتداد 840 فدان – ابني بيتك المرحلة الثانية – مرزوق غزالي بمركز المنيا، حمادة محمد مبارك بنجع الخطيب – مصطفي عمرو بيكن – أنور كامل بشرارة القبلية بمركز ملوي.
أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تخفيض سن القبول بفصول بمدارس التعليم الابتدائي بمراكز (العدوة – المنيا – بني مزار – ملوي)، شملت مدارس بعزافه الابتدائية – الاقدام 5 تعليم أساسي – على تاج الدين الابتدائية بمركز العدوة، الشهيد محمد صادق الابتدائية – عزبه تادرس الابتدائية – البهنسا الجديدة الابتدائية بمركز بني مزار، الامتداد 840 فدان – ابني بيتك المرحلة الثانية – مرزوق غزالي بمركز المنيا، حمادة محمد مبارك بنجع الخطيب – مصطفي عمرو بيكن – أنور كامل بشرارة القبلية بمركز ملوي.