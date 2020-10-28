محافظ المنيا يوافق على النزول بسن القبول بعدد من المدارس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بسن القبول ثلاثة أشهر عن سن الالزام بعدد من مدارس التعليم الابتدائي بـ 4 مراكز بنطاق المحافظة، للعام الدراسي 2020 - 2021، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تخفيض سن القبول بفصول بمدارس التعليم الابتدائي بمراكز (العدوة – المنيا – بني مزار – ملوي)، شملت مدارس بعزافه الابتدائية – الاقدام 5 تعليم أساسي – على تاج الدين الابتدائية بمركز العدوة، الشهيد محمد صادق الابتدائية – عزبه تادرس الابتدائية – البهنسا الجديدة الابتدائية بمركز بني مزار، الامتداد 840 فدان – ابني بيتك المرحلة الثانية – مرزوق غزالي بمركز المنيا، حمادة محمد مبارك بنجع الخطيب – مصطفي عمرو بيكن – أنور كامل بشرارة القبلية بمركز ملوي.

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