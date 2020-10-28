محافظ بني سويف يشهد الجلسة الختامية لتخريج الدفعة الثالثة من الدورة التدريبية للموظفين

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجلسة الختامية لتخريج الدفعة الثالثة من الدورة التدريبية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وهند أحمد الأمين العام المجلس الاستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومتدربي الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أعضاء الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة.



قدمت المجموعة الحاصلة على التدريب مشروعات للتخرج من الدورة، والتي تضمنت تصورات ومقترحات ودراسات عملية لتطوير الميادين الرئيسية وبعض الحدائق العامة بالمدن السبع، ضمن خطة المحافظة التي تستهدف استعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية وتحقيق السيولة المرورية المناسبة بالشوارع والميادين الرئيسية.



وتضمنت المشروعات،التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الجلسة،عددا من الحلول والبدائل لكثير من المشكلات التي تواجه بعض الميادين العامة، وكذا مقترحات مدروسة فنيا وماليا واقتصاديا لاستثمار بعض المواقع المميزة بهدف خلق متنفسات حضارية للمواطنين وجدوى اقتصادية مناسبة تعود نتائجها على المشروعات الخدمية والبنية التحتية للمراكز والمدن.



ومن جانبه أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة في إعداد تلك المقترحات العملية، مؤكدا على دعمها خاصة التي تم بذلت فيها مجموعات العمل مجهودات كبيرة ودراستها من كل النواحي،مشيرا إلى أهمية التنسيق وتبادل الرؤى مع منظومة العمل الحالية في كل قطاع، للوصول لأدق وأقرب تصور قابل للتنفيذ لكل المشروعات المطروحة.



كما تجدر الإشارة إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج تدريبى الذى تنفذه المحافظة لتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى على العديد من المجالات والتخصصات والذى يتضمن محاضرات وورش عمل في: القانون، الإدارة المحلية، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات،حيث قد تم تخريج الدفعتين الأولى والثانية، واليوم تم تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج.

