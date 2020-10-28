مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع صخرة الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد أول صفقاته الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الفرنسب دايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن المدافع الفرنسي الشاب ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية في الفترة الماضية على رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول وآرسنال الإنجليزيين وأندية آخرى.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دايوت البالغ من العمر 22 عامًا يلعب في لايبزيج منذ 2017 وخاض مع الفريق الألماني حتى الآن 120 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين وينتهي عقده في 2023.



