جمهورية شبين يتدرب على فترتين استعدادًا لدوري القسم الثاني



الجهاز الفني

أبو العينين شحاته المدير فنى، علي سالم مدرب عام ، محمد بدر مدرب مساعد، عدلي محجوب مدرب حراس المرمى، محمد خيره رئيس الجهاز الطبي، أ حمد عباسى، و صفوت كامل ، للتأهيل، ومحمد عبد المنعم مدير إداري و سامح بركات إداري.



قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين، خوض المران الثاني، في فترة الإعداد، على فترتين، غداً الخميس، استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.ومن المقرر أن يقام المران الاول في الثامنة والنصف صباحاً، بينما ينطلق المران الثاني، في الثالثة عصراً، تحت قيادة أبو العينين شحاته المدير الفني، للجمهورية، وجهازه المعاون.وشهد المران الأول، تواجد عدد من اللاعبين القدامى، والناشئين، وهم أحمد المحرات، وأحمد الشرقاوي، ومحمد أبو طالب، وطلبه محمد، وأيمن سعد، ومحمود شعلان، ومحمد خالد، ومحمود مقلد، واسلام فريد، وحماده عبد الجليل، وخالد مسعد، وحراس الناشئين، وليد صبحي، وإسلام مقلد، ونور مصطفى ويوسف شعبان.