"خسائر بالملايين".. تفحم المخزن المندلع به النيران بنزلة محور صفط اللبن

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، أن المخزن المندلع به النيران بنزلة محور صفط اللبن، تفحم بالكامل إثر الحريق، مشيرة إلى أن الخسائر المادية قدرت بالملايين.

معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، بينت أن المخزن الذي إندلع به النيران بنزلة محور صفط اللبن، اليوم، مجاور له قطعتين أرض، على جانبيه "مخزن بهما كميات كبيرة من الخردة"، ما تسبب في زيادة ألسنة اللهب، وصعوبة عملية السيطرة على الحريق في بادئ الأمر.

وكشفت التحقيقات المبدئية عن سر إندلاع النيران داخل مخزن خردة وقطع غيار سيارات بنزلة محور صفط اللبن، إذ تبين أنه حال عمل عددًا من العمال اليوم، وقطعهم قطع غيار السيارات، بصاروخ تقطيع، تطاير شرز، إلى تنك وقود ما تسبب في إندلاع النيران.

وبينت المعاينة أن المخزن على مساحة 200 مترا، وعرض 40 مترا، وكان يوجد داخله أجزاء سيارات (ربع أمامي - ربع خلفي).

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار سيارات وخردة بنزلة صفط اللبن دائرة قسم كرداسة، بعد محاصرة رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات بدون أى إصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة وقطع غيار بمنطقة صفط اللبن.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات اطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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