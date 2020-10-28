القبض المتهمين الرئيسيين بقتل شيخ والتمثيل بحثتة بابوقرقاص فى المنيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
نجحت وحدة مباحث ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا في إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بقتل شيخ والتمثيل بحثتة حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على (ع.ا)ونجلة محمد وهما المتهمان الرئيسيان في القضية

ترجع أحداث الواقعة لشهر يوليو الماضي عندما تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتغيب الشيخ جمال حمدي مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عُثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الشرقاوي، والرائد محمد بكر رئيس مباحث أبوقرقاص، والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبدالعظيم ومحمد إسماعيل والملازم أول مروان نصر، جرى كشف ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات، إلى أن "علي. أ"، فلاح، مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 جنايات ونجليه، أحدهما هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة، و7 أشخاص آخرين قطعوا الطريق على الشيخ أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه إلى أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتي مزقوا جسده لأشلاء، ثم ألقوا ببعض أجزاء منها (القدم والذراع) في ترعة سري باشا على أطراف قرية (جوارجي) مسقط رأس الشيخ،
وأوضحت تحريات البحث الجنائي، أن الانتقام الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، إذ تبين أن الشيخ القتيل ساعد نجلة المتهم الرئيسي في الهروب من القرية للزواج من أحد الأشخاص بعدما رفض والدها ذلك؛ الأمر الذي آثار حفيظته وأشقائها، فقرروا الانتقام منه وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة

وبعد عدة اشهرتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الرئيسين هما (ع.ا)ونجلة محمد وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق والتصرف.

أخبار تهمك

من الجمعة القادمة.. ماكرون يعلن حجر شامل على فرنسا

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه