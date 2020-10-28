وزير السياحة والآثار يستقبل رئيس أساقفة دير سانت كاترين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، والوفد المرافق له وذلك لتعزيز سبل التعاون ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة وإدارة الدير للانتهاء من أعمال مشروع تطوير الدير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به.

وحضر اللقاء الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، وخلال اللقاء استعرض الطرفان كافة المشروعات القائمة، والمستقبلية التي تهدف الي تطوير منطقة وادي الدير.

وأكد طلعت أن الوزارة تولي اهتماما خاصة بمشروع تطوير الدير لما له من قدسية وطابع اثري ديني وبيئي خاص، وواحد من الأثار المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى ان الطرفان اكدوا على اهمية استكمال كافة اعمال التطوير والتى بدأتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمنطقة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الدير، والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما على الخريطة السياحية.

وجدير بالذكر أنه مشروع تطوير دير سانت كاترين، يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة والآثار، لتنمية وتطوير منطقة جبل موسى، وجبل الصفصافة، والوادي المقدس، بجنوب سيناء، وتتضمن ترميم كنائس الدير، وتطوير مداخل المنطقة، وتحديد مسارات للزيارة، وتوفير خدمات للزائرين.

وانتهت الوزارة من أعمال المرحلة الأولى من المشروع من تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة جميع الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x - ray) متصلة بغرفة تحكم، وغرفة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.

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