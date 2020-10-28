الخطوط الفنلندية تفقد 90 % من إيراداتها بسبب كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:37 م
الخطوط الفنلندية
الخطوط الفنلندية
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تراجعت إيرادات شركة الخطوط الجوية الفنلندية “فين اير” في الربع الثالث بنحو 90 في المائة وسط انخفاض حاد في أعداد الركاب بسبب جائحة كورونا.


وقالت الخطوط الفنلندية اليوم إن الإيرادات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر انخفضت إلى 97.4 مليون يورو (114 مليون دولار).


وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة نفسها 199 مليون يورو مقارنة بصافي ربح قدره 57 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من 2019.

وقال توبي مانر الرئيس التنفيذي “تواصلت تداعيات الوباء بشكل كبير على (فين اير) خلال الربع الثالث”. مشيرا إلى أن قيود السفر أجبرت الشركة على تشغيل شبكة مخفضة.

وفي الفترة من فبراير إلى سبتمبر دفعت الخطوط الفنلندية أكثر من 400 مليون يورو تعويضات للعملاء عن الرحلات الملغاة بسبب الوباء.

وقامت شركة الطيران التي تملك الدولة الفنلندية أغلبية أسهمها بنقل نحو 450 ألف مسافر في الربع الثالث بانخفاض 89 في المائة على أساس سنوي.

وظل الطلب على الشحن قويا مما ساعد في تقليل الخسائر.

وأعلنت شركة الطيران مؤخرا عن خطط لشطب 700 وظيفة منها 600 في فنلندا في إطار إجراءات خفض التكاليف.

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