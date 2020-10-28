في ليلة إصابة نيمار.. باريس سان جيرمان يعبر عقبة باشاك شهير بدوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
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حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه باشاك شهير التركي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية، أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، فيما بقي باشاك شهير بلا رصيد من النقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سبق أن خسر صفر - 2 أمام مضيفه لايبزج الألماني في الجولة الأولى.

ورغم الخسارة، كان باشاك شهير ندا حقيقيا لسان جيرمان، حيث أهدر الفريق التركي أكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا براعة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الفرنسي، الذي تصدى لأكثر من تسديدة خطرة لأصحاب الأرض.

وتقمص كين دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 64 و79، ليعوض فريق العاصمة الفرنسية خسارته 1 - 2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأسبوع الماضي.

تشهد الجولة ذاتها بالمجموعة مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد أمام ضيفه لايبزيغ في وقت لاحق.

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