إطلاق فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" في دور العرض ابتداءً من الأربعاء 28 أكتوبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أطلقت شركات أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 28 أكتوبر، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات، ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.
وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.
الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.
الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
السينمات التي يعرض بها الفيلم:
القاهرة:
التحرير - نايل سيتي - أوديون - كوزموس - مترو - داون تاون - كايرو بالاس - ميامي - بندر المعادي - الرحاب - جالاكسي - الزمالك - جراند حياة - مول العرب - أمريكانا بلازا - مول مصر - الهرم - كايرو مول - داندي مول ـ سكيب أكتوبر ـ دريم أكتوبر ـ سيتي ستارز ـ جولدن ستارز ـ بوينت 90 ـ كايرو فستيفال ـ فيوتشر مول ـ بورتو كايرو ـ صن سيتي ـ فوكس ألماظة ـ نورماندي شتوي ـ جولف العبور ـ الماسة ـ تيوليب ـ منتزه الحلمية ـ القوات الجوية ـ مدينتي.
الإسكندرية والمحافظات الأخرى:
جرين بلازا ـ أمير ـ سان ستيفانو ـ فوكس إسكندرية ـ مترو إسكندرية ـ العجمي ستارز ـ فريال إسكندرية ـ O سينما العلمين – جالاكسي المنصورة - الكروان بورسعيد ـ الحرية إسماعيلية ـ دنيا إسماعيلية ـ دنيا بنها ـ لافيستا دمنهور ـ جراند الغردقة ـ سيجال الغردقة ـ كيروسيز شرم الشيخ ـ بورتو السخنة ـ المصرية بلازا الزقازيق ـ جالاكسي طنطا ـ ريفولي طنطا ـ شيفال طنطا ـ صيدناوي أسيوط ـ سكيب المنيا ـ سي سينما الجونة ـ سي سينما الأقصر ـ سي سينما الفيوم ـ سي سينما شبين الكوم.

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