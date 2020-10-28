تشيلسي يسحق كراسنودار بالأربعة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
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حقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا عريضًا على مضيفه كراسنودار الروسي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 37 عن طريق كالوم هودسون أودوي، قبل أن يضيف تيمو فيرنر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 وقع المغربي حكيم زياش على الثلاثية، قبل أن يسجل كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إهدار الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي لضربة جزاء في الدقيقة 13.

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة رين الفرنسي وإشبيلية الإسباني والتي تقام في وقت لاحق من يوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد كراسنودار عن نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

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