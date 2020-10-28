مدرب ميلان: إبراهيموفيتش يريد اللعب دائما

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مدرب فريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عشية مباراته في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد سبارتا براغ التشيكي أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب دائمًا في اللعب.

 

وقال بيولي في مؤتمر صحافي "لن أسأل زلاتان عما إذا كان يريد اللعب، لأنني أعرف الإجابة سلفاً" على الرغم من الجدول المزدحم بالمباريات والذي يفرض خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

 

وأضاف: "ستكون هناك تغييرات (في التشكيلة)، لكنني لا أحب الحديث عن المداورة، لدي العديد من اللاعبين الأساسيين وسأختار أفضل تشكيلة .

 

وتابع "إذا سألت (إبرا) إن كان يريد المشاركة، سيقول لي دائماً نعم".

 

وواصل بيولي "لدينا الكثير من المباريات، لذا أقوم بالتقييمات اللازمة. لدينا مباراة أخرى الأحد بعد يومين ونصف فقط ضد أودينيزي".

 

ويحتل "إبرا" (39 عاماً) صدارة ترتيب هدافي الـ"سيري أ" بستة أهداف.

 

وسيكون الروماني سيبريان تاتاروشانو حارساً لمرمى ميلان في مباراة الخميس بسبب اصابة الحارس الأصيل جيانلويجي دوناروما بـ"كوفيد-19".

 

من ناحية أخرى، أعلن ميلان الأربعاء تعيين أسطورته وقائده السابق فرانكو باريزي، الفائز بلقب بطل أوروبا مع الفريق ثلاث مرات والدوري المحلي ست مرات، نائبًا فخريًا للرئيس، تكريماً لمسيرته التي استمرت 20 عامًا.

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