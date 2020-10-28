موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا والسنغالي أليو بادجي، بالصيف الحالي، بناءً على رغبة من الجهاز الفني.

وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، عدة عروض أبرزها الدوري البرازيلي، من أجل الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى، تحاول بعض الأندية الخليجية التوقيع مع بادجي مهاجم الفريق، إلا أن العروض المقدمة شفوية لم ترتقي إلى المستوى الرسمي حتى الآن.

ويرفض الثنائي، فكرة الرحيل لأي من الأندية المصرية حتى ولو على سبيل الإعارة، وتمسكوا بالخروج خارج البطولة المحلية.

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موسيماني جيرالدو بادجي الأهلي

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