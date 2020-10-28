70 % تراجع في السياحة العالمية بسبب جائحة كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
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ذكرت منظمة السياحة العالمية بأن كوارث قوية حدثت داخل القطاع السياحي العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


أضافت المنظمة أن حركة السياحة تراجعت بنسبة 70% حول العالم خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة مع حركة السياحة في العام الماضي.

وأشارت منظمة السياحة العالمية بأن شهري الصيف كان كارثيين على الرغم من أنه عادة ما يعتبر موسم سياحي نشط للغاية بنصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تراجعت حركة السياحة بنسبة 81% خلال يوليو الماضي، وبنسبة 79% خلال أغسطس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، أوضحت منظمة السياحة بأن خسائر قطاع السياحة تصل إلى 730 مليار دولار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد كشفت في وقت سابق بأن القطاع تكبد خسائر مالية تقدر بنحو 460 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب وباء كوفيد 19، وأن عدد السائحين حول العالم انخفض بنسبة 65% خلال هذا الفترة.

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