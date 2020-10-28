استشاري علاج أورام يكشف أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان الثدي



وتابع "حسن"، خلال حواره مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأربعاء، أن التغيرات التي تحدث في شكل الثدي في أغلب الاحيان تكون حميدية، معقبًا: "المفروض ما نقلقش أووي من أي تغيرات، وما نهملش ونذهب للطبيب فور وجود أي تغير في الشكل".



وأشار إلى أن السيدة عليها أن تقوم بفحص الثدي مرة شهريًا بعد انتهاء الدورة الشهرية، والذهاب إلى الطبيب بعد سن الـ25 إلى الطبيب للفحص، وبعد سن الـ45 عامًا، أجراء بعض الإشاعات، لافتًا إلى أن أي شخص لديه أحد في الاسرة مصاب بالسرطان يكون أكثر عرضه من غير للإصابة.



قال الدكتور أحمد حسن، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن أورام الثدي لدى السيدات لها أعراض كثيرة أكثرها شيوعًا ظهور "كلكعة" في الثدي، وقد يخرج دم من الحلمة، وزيادة سمك الجلد أو تغير لونه أو احمرار قد يكون مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي.