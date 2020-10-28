استشاري علاج أورام يكشف أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان الثدي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور أحمد حسن، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن أورام الثدي لدى السيدات لها أعراض كثيرة أكثرها شيوعًا ظهور "كلكعة" في الثدي، وقد يخرج دم من الحلمة، وزيادة سمك الجلد أو تغير لونه أو احمرار قد يكون مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي. 

وتابع "حسن"، خلال حواره مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأربعاء، أن التغيرات التي تحدث في شكل الثدي في أغلب الاحيان تكون حميدية، معقبًا: "المفروض ما نقلقش أووي من أي تغيرات، وما نهملش ونذهب للطبيب فور وجود أي تغير في الشكل".

وأشار إلى أن السيدة عليها أن تقوم بفحص الثدي مرة شهريًا بعد انتهاء الدورة الشهرية، والذهاب إلى الطبيب بعد سن الـ25 إلى الطبيب للفحص، وبعد سن الـ45 عامًا، أجراء بعض الإشاعات، لافتًا إلى أن أي شخص لديه أحد في الاسرة مصاب بالسرطان يكون أكثر عرضه من غير للإصابة.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

من الجمعة القادمة.. ماكرون يعلن حجر شامل على فرنسا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ يوم

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 8 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه