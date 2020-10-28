محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول بإحدى مدارس مركز أبوقرقاص

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز ابوقرقاص للعام الدراسي 20202021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصًا على المصلحة العامة الطلاب.

وقال الدكتور صفوت الجارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيرًا ان الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص طالبت بتخفيض المجموع الي 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد ان كان المجموع 245 درجة وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعاليم الثانوي العام.

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