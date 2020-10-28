محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول بإحدى مدارس مركز أبوقرقاص
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:55 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية لمركز ابوقرقاص للعام الدراسي 20202021م، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب وحرصًا على المصلحة العامة الطلاب.
وقال الدكتور صفوت الجارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيرًا ان الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص طالبت بتخفيض المجموع الي 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد ان كان المجموع 245 درجة وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعاليم الثانوي العام.
وقال الدكتور صفوت الجارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مشيرًا ان الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص طالبت بتخفيض المجموع الي 240 درجة بمدرسة بني خيار الثانوية المشتركة بعد ان كان المجموع 245 درجة وهو الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعاليم الثانوي العام.