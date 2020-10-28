معاينة المخزن المندلع به النيران بصفط اللبن

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كشفت الفحص المبدئي أن المخزن الذي إندلعت به النيران اليوم الأربعاء، بنزلة محور صفط اللبن، على مساحة 200 مترا، وعرض 40 مترا، وكان يوجد داخله أجزاء سيارات (ربع أمامي - ربع خلفي).



ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار سيارات وخردة بنزلة صفط اللبن دائرة قسم كرداسة، بعد محاصرة رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات بدون أى إصابات.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة وقطع غيار بمنطقة صفط اللبن.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات اطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.