النائب العام للفريق الإيطالي المكلف بالتحقيق في واقعة مقتل ريجيني: هدفنا جميعا الوصول للحقيقة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:52 م
الاجتماع
الاجتماع
مـروة هيـكل
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أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري خلال لقائه مع فريق النيابة العامة الايطالي اليوم الاربعاء، لمناقشة نتائج التحقيقات في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو «ريجيني»، علي وحدةَ الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، حيث إن هدف جهات التحقيق في جميع دول العالم -برغم اختلاف أنظمتها القانونية- هو الوصول إلى الحقيقة.

وأشار إلى أهمية اللقاء المعقود اليومَ ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات، كما أكد سيادته تعاملَ «النيابة العامة المصرية» بالشفافية التامة في هذا الملف، إذ ليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تمناه سيادته من الجانب الإيطالي.

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