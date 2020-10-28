من الجمعة القادمة.. ماكرون يعلن حجر شامل على فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى.

وكشف ماكرون في خطاب يوم الأربعاء، عن تسجيل 36437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلن ماكرون عن فرض حجر شامل على كامل الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة مع بعض الشروط، مؤكدا أن جميع المناطق الآن في حالة تأهب عالي فيما يتعلق بالوباء.

ورجح أن تكون الموجة الثانية من الوباء أسوأ من الموجة الأولى، مشددا على أننا بحاجة إلى تدابير جديدة للتصدي للوباء، خصوصا بعد أن غُمرنا بسرعة إنتشاره.... "نحن لم نفعل ما يجب فعله فيما يتعلق بكورونا".