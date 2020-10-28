شاهد اللمسات الأخيرة بمتحف المركبات الملكية قبيل الافتتاح بأيام

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تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية مساء اليوم في متحف المركبات الملكية ترصد الاستعدادات الأخير في المتحف المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة، والذي سيتزامن مع افتتاح متحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ.



وكانت الفجر قد حصلت على موعد افتتاح المتاحف الثلاث من مصادر داخل وزارة السياحة والآثار، والتي رجحت ان يكون يوم السبت القادم.



وقام فريق الترميم بمتحف المركبات الملكية بقيادة الدكتورة الدكتورة إيمان نبيل، مدير إدارة ترميم في متحف المركبات الملكية، ويتكون من المرممين والمرممات محمد حسام، وحسام سلطان، ومحمد بسيوني، وأحمد سمير، وسوزان إمام، وإيمان ربيع، وهبه جلال، وعلي هنيدي، حيث استطاعوا ترميم 42 عربة ملكية، وما يقرب من 70 لوحة زيتية وورقية، في وقت قياسي، بتعاون وعمل دؤوب لم يتوقف طيلة السنوات الماضية.



والمتحف يمثل تحفة نادرة، بموقعه الفريد بمنطقة بولاق خلف مبنى وزارة الخارجية، على الكورنيش، والقريب من ميدان التحرير، وبمقتنياته الفريدة، وبتاريخه، حيث أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، وسُمي حينها بمصلحة الركائب الخديوية، ثم تغير اسمه إلى مصلحة الركائب السلطانية في عام ١٩١٤، ثم مصلحة الركائب الملكية في عام ١٩٢٤، ثم تحول أخيرا إلى متحف الركائب الملكية في عام ١٩٧٨، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا.