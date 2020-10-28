الاتحاد الأوروبي يُعلن رفضه لمشروع دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برئاسة ألكسندر تشيفرين، رفضه لمشروع دوري السوبر الأوروبي للأندية، مؤكدًا أنه لا يمكن المساس بقواعد الصعود والهبوط في الدوريات الأوروبية.









وصرح متحدث باسم الاتحاد القاري أن تشيفرين "أكد مراراً أن "يويفا" يعارض بشدة دوري السوبر الأوروبي"، وأن "مبادئ التضامن والصعود والهبوط والدوريات النزيهة المفتوحة لا يمكن المساس بها".







وشدد "هذا ما يجعل الكرة الأوروبية ناجحة، وأن يكون دوري الأبطال هو البطولة الرياضية الأفضل في العالم. "يويفا" والأندية ملتزمون بالبناء على هذه القوة، وليس تدميرها من أجل إنشاء دوري السوبر يضم 10 أو 12 أو حتى 24 نادياً الذي سيكون حتما مملاً".







وازدادت احتمالات إنشاء دوري السوبر الأوروبي للأندية، بعد تأكيد رئيس نادي برشلونة الإسباني المستقيل من منصبه، جوسيب ماريا بارتوميو، أن الموافقة تمت الإثنين الماضي على شروط الانضمام للبطولة.