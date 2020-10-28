التحالف العربي يدمر صاروخ باليستي كان يستهدف مدينة جازان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
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أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة.

وقال التحالف إنه أحبط هجمات إرهابية من قبل الحوثيين لاستهداف المدنيين، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت يوم الأربعاء من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار جرائم الحوثيين ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وأفاد بأن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الحوثيين بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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