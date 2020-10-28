شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضح شوبير، إلى أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احتمالات كبيرة تأجيل الزمالك والرجاء إلى الثالث من نوفمبر والنهائي إلى التاسع من نوفمبر".

 

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، التي كان مقرراً انطلاقها السبت الماضي، على ستاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابات كورونا التي لحقت بالفريق المغربي مؤخراً.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ 5 دقائق

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ حوالي 5 ساعات

في بيان رسمي.. بيراميدز يؤكد انتهاء علاقة تركي آل الشيخ بالنادي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 10 ساعة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ يوم

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

08:24 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه