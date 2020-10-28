شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شوبير، إلى أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احتمالات كبيرة تأجيل الزمالك والرجاء إلى الثالث من نوفمبر والنهائي إلى التاسع من نوفمبر".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، التي كان مقرراً انطلاقها السبت الماضي، على ستاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابات كورونا التي لحقت بالفريق المغربي مؤخراً.