أسعار النفط تواصل التراجع بالختام و"برنت" أقل من 40 دولار

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:19 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية لينخفض سعر خام برنت أقل من 40 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون تطورات إعصار "زيتا" في خليج المكسيك وتأثيره على الإنتاج، بالإضافة إلى مستجدات كورونا وتأثيرها على الطلب.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.5 بالمائة إلى 37.39 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.7 بالمائة إلى 39.26 دولار للبرميل.

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