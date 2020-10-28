موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيلة الفريق الأساسية خلال مباراة طلائع الجيش القادمة المقرر لها 31 أكتوبر الجاري، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر موسيماني الدفع ببعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل أساسي لمنح فرصة للأساسيين للحصول على راحة كافية استعدادًا للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضد الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

ويتوقع أن يمنح موسيماني الفرصة للاعب صالح جمعة ومحمود كهربا للتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي أمام طلائع الجيش، وسيعود أليو بادجي لقيادة هجوم الفريق الأحمر، بينما سيتولي حراسة المرمي علي لطفي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: على لطفي
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد
خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمود كهربا – صالح جمعة – وليد سليمان
خط الهجوم: أليو بادجي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه منذ الجولة 28 من البطولة المحلية، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني، وجاء بيراميدز بالمركز الثالث، وتواجد المقاولون العرب بالمركز الرابع، ولن تؤثر مباريات الجولة الأخيرة على هذا الترتيب اطلاقا.

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