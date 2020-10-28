عاجل - بيرلو يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة في قمة دوري الأبطال
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:59 م
أحمد عصام
Advertisements
أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: ديميرال – بونوتشي – دانيلو.
خط الوسط: كييزا – بيتانكور – رامسي – رابيو – كوادرادو.
خط الهجوم: ديبالا – ألفارو موراتا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا