عاجل - بيرلو يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة في قمة دوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ديميرال – بونوتشي – دانيلو.

خط الوسط: كييزا – بيتانكور – رامسي – رابيو – كوادرادو.

خط الهجوم: ديبالا – ألفارو موراتا.

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يوفنتوس ميسي موراتا برشلونة

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