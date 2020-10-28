عاجل - بيرلو يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة في قمة دوري الأبطال





أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة كالآتي:





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: ديميرال – بونوتشي – دانيلو.





خط الوسط: كييزا – بيتانكور – رامسي – رابيو – كوادرادو.





خط الهجوم: ديبالا – ألفارو موراتا.



