شاهد.. لحظة ترحيل فتاة "التيك توك" هدير الهادي عقب الحكم عليها

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حصلت "الفجر"، علي فيديو لحظة قيام الأجهزة الأمنية، بترحيل فتاة "التيك توك " هدير الهادي، عقب الحكم عليها بعامين وغرامة 100ألف جنية.



وانهارت هدير الهادي فور سماعها الحكم عليها بالحبس سنتين بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق وانتابتهاء حالة إغماء مفاجأة بعد نوبة من البكاء.



وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.



وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.



وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.



جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

