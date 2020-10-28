عرض الأم في واقعة الرضيع الميت جوعًا على الطب الشرعي

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أمرت نيابة طوخ، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بعرض الأم في واقعة الرضيع الميت جوعا على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت تطعم طفلها طبيعيا، وأخر مرة جرى إطعامه، أو صناعيا، كما ادعت أنها تطعمه صناعيا.



وكان قد أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس والدي رضيع طوخ، لتسببهما في وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 شهور، بعدما تركاه وحيدًا دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعًا.



ووجهت نيابة مركز شرطة طوخ، لوالدي رضيع طوخ، 4 اتهامات الأولى القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص وتعريض طفل للخطر، والرابع تعريض طفل للخطر بتركة بمكان خالي من الآدميين.



كان مدير الأمن اللواء فخر العربي تلقى إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع. ح - عامل"، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس.ع.ع - 4 أشهر"، داخل مسكنه، متهمًا زوجته "أ.ش.ع.ن - 24 عامًا"، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.



وفي التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، وبمبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.



انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.



وأضافت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركًا الرضيع داخل الشقة وحيدًا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، حيث اكتشف الزوج وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.



وبسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان عن رضيعها بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.



وقد حرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق في اتهام الوالدين بالإهمال الذي تسبب في وفاة رضيعهما.