مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ وتؤكد على جاهزية بلاعات تصريف الامطار

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن قيامها بمراجعة واختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياة الامطار.



حيث تم تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعة بعدة مناطق من خلال ضخ كميات من المياه للتأكد من كفاءة عمل بلاعات تصريف الامطار لسرعة التعامل مع أى تجمعات من مياه الأمطار والسيول.



وفي ذات السياق أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر ان الشركة قامت بوضع خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول يأتي في مقدمتها تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات وخط قنا» من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين وكذلك تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة



بجانب اعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة



وكذلك فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول



بالاضافة الي توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء أفراد أو معدات ومركبات مجهزة للتعامل الفوري في حالات الطوارئ وتشمل سيارات شفط مياه السيول والطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوته بالاضافة إلى الحفارات والمولدات وسيارات كسح الصرف الصحى.