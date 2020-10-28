نشأت الديهي: أردوغان فقد جزء كبير من عقله

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد جزء كبير من عقله، فيتحدث باسم الدين والرسول ولا يتحلي بأخلاقهم.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء: " أردوغان يستخدم الدين لخدمة أغرض سياسة، وهي التغطية على المشاكل الداخلية التي تمر بها استطنبول الأن"، لافتًا إلى أن تركيا تعاني من أزمة فقر وجوع وما يجري هو إشعال حرب باسم الدين.



وتابع الديهي:"رفع أردوغان لواء مقاطعة المنتجات الفرنسية لم تكن غيرة على الرسول صلي الله عليه وسلم، بل محاولة لتشتيت المواطن التركي الغاضب عن الفقر والجوع بالبلاد، فهذا الرجل كاذب".



عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته، وهما يرتديان ملابس فرنسية، رغم مطالبتهما للعالم الإسلامي بمقاطعة المنتجات الفرنسية.



وقال الديهي: "زوجة أردوغان، ترتدي ملابس فرنسية الصنع، فحقيبة يديها وملابسها فرنسية، كما أن رابطة عنق أردوغان كذلك"، لافتًا إلى أن أفعال أردوغان تناقد أقواله فهو يلعب على مشاعر أكثر من مليار و800 مليون مسلم بكلام عن الدين لا أساس له من الصحة.



وتابع الديهي: "حجم التجارة بين تركيا وفرنسا 15 مليار دولار، يستوردون بضائع بـ 7 مليارات دولار ويصدرون بـ 8مليارات دولار".