سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: دي خيا.  

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: فريد - ماتيتش - بول بوجبا - فان دي بيك. 

خط الهجوم: جرينوود - مارسيال.  

وتعادل مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة أمام تشيلسي بنتيجة سلبية في الدوري الإنجليزي.

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