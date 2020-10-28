نشأت الديهي: الرئيس صوب طلقات فكرية ضد المتشدقين بالحرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقي كلمة في ذكري احتفالات الدولة بالمولد النبوي الشريف شاملة وجميعة، ووجه رسائل شديد الأهمية للمتشدقين بالحرية.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء: " الرئيس خلال كلمته صوب طلقات فكرية، إلى هؤلاء الذين يستخدمون الحرية للنيل من أكثر من مليار و800 مليون مسلم"، لافتًا إلى أنه وجه أيضا طلاقات نارية إلى المتشدقين بالدين، لاغرض دنيئة قائلا لهم:"تحلوا بأخلاق النبي صلي الله عليه وسلم".

وأشار الديهي إلي أن الرئيس حذر خلال كلمته من أهل الشر، ومن استخدامهم الخاطيء للدين وتحريف معانيه وإخراجه عن سياقه لخدمة أغراض دنيئة.

وتابع الديهي: " كما حذرالرئيس قائلا:"لا يمكن أن يحمل المسلمين أوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت"، مشيرا إلى أن الرئيس فرق في كلمته بين الحق والباطل.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن رجل السياسة كلما كان صادقا ونبيل وافقه الله في كل قرارته، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صادقا منذ قدومة للسلطة.

وأضاف الديهي: "المتاجرة بالدين قصة قديمة، يستخدمه أصحاب النفوس الضعيفة لدغدغة مسشاعر الجماهير، لتأييدهم".

وتابع الديهي: "نحن جنود في معركة الوعي ونحتاج لتفعيله، من أجل مواجة التحديات التي تواجه الدولة، والعالم لا يقدر ديننا حق التقدير إلا إذا أحسن فهمه وأحسنا عملنا".

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