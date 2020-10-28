عبد الرحيم الصويري يبدع في تقديم التراث الجزائري في رابع حلقات ذا فويس سينيور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل رابع حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.


وصعد المتسابق المغربي عبد الرحيم الصويري، على مسرح ذا فويس وقدم أغنية من التراث الجزائري؛ ومنذ الوهلة الأولى له خطف آذان أعضاء لجنة التحكيم الذين التفوا له مشيدين بصوته وأدائه المتمكن.

ولكن قرر عبد الرحيم أن يكمل مشواره مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي أشادت بصوته وجمال أداءه.

وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس

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