عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه يوفنتوس الإيطالي بعد قليل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل برشلونة ضم كلا من :-





حراسة المرمى : نيتو





خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - أروخو - لينجليت- جوردي ألبا





خط الوسط : بيانيتش - فرانكي دي يونج بيدري





خط الهجوم : ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.





يذكر أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيغيب عن مباراة فريقه ضد يوفنتوس بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.



